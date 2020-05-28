Боксовый кулер Intel получил реконструкцию

Знаменитый боксовый кулер компании Intel подвергся реконструкции. Такой кулер не подойдет для процессоров с разблокированным множителем. Поэтому новый боксовый кулер будет поставляется с процессорами TDP которых не превышает 65 Вт.

Кулер получил полностью черный дизайн, такая же круглая конструкция с алюминиевыми ребрами, основание изготовлено из меди, на которую уже нанесена термопаста. Вентилятор имеет 7 лопастей, установка кулера такая же простая. Приятно видеть улучшения в системе охлаждения боксового кулера, но по сравнению с кулерами AMD, Intel ничего нового привнесла.
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