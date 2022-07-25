Более 120 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco получат обновление MIUI 14

Как уже стало известно, прошивка версии MIUI 13.5 не выйдет, вместо нее выйдет MIUI 14.

Интерфейс MIUI 14 принесет множественные изменения. В MIUI 14 можно будет полностью заблокировать уведомления любого приложения прямо из области уведомления. В приложении камеры появится функция распознавания текста на фотографиях, а в галерее MIUI появятся «ежедневные истории» — подборка фотографий на текущий день.

В MIUI 14 будет реализована защита от разного рода мошеннических действий на системном уровне — в звонках, сообщениях и приложениях. Например, сработает при поступлении звонков с неизвестных номеров и предупредит пользователя о возможной опасности и т.д.

Новая прошивка будет доступна для большого количества устройств Xiaomi, Redmi и Poco. Также стоит отметить, что MIUI 14 выйдет в двух версиях на базе Android 13 и на базе Android 12. Выпустят MIUI 14 приблизительно в начале декабря.