Bose Sport Earbuds спортивные наушники для занятий спортом.

Bose Sport Earbuds это спортивные наушники, которые были разработаны для занятий спортом.

Спортивные наушники Sport Earbuds получили защиту водонепроницаемости IPX4. Это означает, что наушники не бояться дождя и брызги водов. Чтобы наушники оставались в ушах, независимо от того, насколько интенсивно вы тренируетесь, спортивные наушники имеют силиконовые наконечники-крылышки.

Bose Sport Earbuds будут доступны в трех цветах: Triple Black, Glacier White и Baltic Blue. Время автономной работы наушников составляют до 5 часов без подзарядки . Зарядный чехол обеспечивает две дополнительные полные зарядки, что в сумме составляет до 15 часов. Наушники Bose Sport Earbuds поддерживают Bluetooth 5.1. Спортивные наушники Sport Earbuds доступны для предварительного заказа в США по цене 179 долларов США
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