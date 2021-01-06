Bose Sport Open Earbuds созданы для спорта

Наушники Bose Sport Open Earbuds — идеальное устройство, которое хорошо подходит для тренировок и пробежек на открытом воздухе. Да и не только, естественно. По заявлению компании, новые спортивные наушники работают совершенно иначе, чем обычные наушники, поскольку они не входят в уши и не закрывают ушную раковину. Благодаря инновационному дизайну пользователь получает качественное звучание, хотя он все еще может слышать шум окружающего мира. Это полезно, так как автомобили, велосипедисты или другие люди могут навредить вам на пробежке, если вы их буквально не услышите. К сожалению, пока что информации о стоимости наушников нет, так что мы можем лишь подозревать их цену. Но, скорее всего, это дорогое удовольствие для спортсменов.