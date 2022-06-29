Bowers & Wilkins представила стильные наушники Px7 S2

Bowers & Wilkins впервые представила наушники с шумоподавлением Px7 в 2019 году, фактически заменив PX в своей линейке персональных аудиоустройств. Теперь британская компания, которая, пожалуй, лучше всего известна своими высококачественными домашними колонками, вернулась с новой версией полноразмерной модели. В Px7 S2 компания Bowers & Wilkins полностью переработала Px7, от дизайна до звука и активного шумоподавления (ANC). Более того, компания предлагает все обновления по той же цене в 399 долларов. Px7 S2 имеет «совершенно новую конструкцию», которая, по словам Bowers & Wilkins, обеспечит удобство при длительном прослушивании. В частности, компания выбрала более тонкую форму и лучшую амортизацию в амбушюрах, уменьшив при этом общий вес. Эта новая модель также доступна в трех новых цветовых вариантах: сером, синем и черном. Физические элементы управления по-прежнему доступны на наушниках, с кнопками питания, громкости, управления треками и вызовами на правой стороне. Настраиваемая кнопка на левом наушнике обеспечивает быстрый доступ к настройкам шумоподавления или голосовому помощнику.

Внутри компания построила новую акустическую платформу с 40-мм динамиками. Bowers & Wilkins объясняет, что динамики были специально созданы с «сверхбыстрым откликом», способным передать «каждый нюанс» музыки, которую вы слушаете. Драйверы также расположены под углом, чтобы поддерживать «постоянное расстояние» от вашего уха для более естественной звуковой сцены. Компания разработала собственную цифровую обработку сигналов (DSP), которая может обрабатывать 24-битную потоковую передачу из ваших музыкальных сервисов с поддержкой кодеков aptX Adaptive, aptX HD, aptX, AAC и SBC.