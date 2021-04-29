Bowers & Wilkins выпускает беспроводные наушники P17 и P15

Bowers & Wilkins объявила о выпуске новых беспроводных наушников. Bowers & Wilkins P15 и Bowers & Wilkins P17 имеют схожий дизайн, оснащены адаптивным шумоподавлением и поддержкой беспроводной зарядки.

Как и другие продукты Bowers & Wilkins, наушники P17 и P15 обеспечивают высокое качество звука. В наушниках используется беспроводная конструкция с 24-битовым звуком высокого разрешения и кодеком Qualcomm aptX Adaptive.

Два гибридных драйвера оснащены усилителями. В наушниках встроены шесть микрофонов для точной связи. Умный зарядный чехол с ретрансляцией аудио.

Беспроводные наушники представлены в черном и белом цветовом исполнении. Bowers & Wilkins P17 стоит 399 долларов, а Bowers & Wilkins P15 - 249 долларов.