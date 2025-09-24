Bowers & Wilkins выпустила наушники за 800 долларов

Британский аудиобренд Bowers & Wilkins представил второе поколение своих флагманских беспроводных наушников Px8, которые обещают более качественный звук, улучшенное шумоподавление и простоту обслуживания. Новая модель Px8 S2 оценена в 799 долларов и уже доступна для покупки. Корпус выполнен из алюминия и отделан наппа-кожей, покупателям предлагают варианты в чёрном и серо-бежевом цветах. По словам компании, наушники стали тоньше, а амбушюры и оголовье теперь можно заменить, что позволит дольше сохранять премиальный внешний вид. «Мы невероятно гордимся запуском Px8 S2 — это лучшие наушники, которые мы когда-либо создавали», — отметил руководитель отдела маркетинга бренда.

Px8 S2 обеспечивают звучание с разрешением 24 бита / 96 кГц и поддерживают aptX Adaptive и aptX Lossless для потоковой передачи музыки в высоком качестве по Bluetooth. Также предусмотрены проводные подключения через разъём 3,5 мм и USB Type-C. В каждом наушнике размещены восемь микрофонов для активного шумоподавления и звонков, что на два больше, чем у предыдущей версии Px8. Заявленное время автономной работы составляет 30 часов с включённым шумоподавлением, а быстрая 15-минутная подзарядка даёт до семи часов прослушивания. Стоит отметить, что B&W недавно вошла в состав Samsung через дочернюю компанию Harman. Вероятно, в будущем это как-то скажется на новых моделях производителя, но пока что компании явно удаётся сохранить свой фирменный стиль и подход к релизам.
