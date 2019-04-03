Bragi уходит из бизнеса беспроводных наушников

Bragi - создатель беспроводных наушников Dash, уходит с потребительского рынка. Компания продала свой бизнес «стороннему покупателю» в марте этого года. Она продолжит лицензировать свои IP и AI, но больше не будет создавать новые устройства. Bragi считался прямым конкурентом Apple AirPods, когда он выпустил беспроводные наушники Dash в 2016 году. Год спустя он выпустил популярные наушники Bragi The Headphone.

Немецкий стартап на протяжении многих лет вызывал большой интерес к своим встраиваемым компьютерам - и большое внимание со стороны более крупных компаний. В 2017 году Google была заинтересована в приобретении технологии Bragi для Pixel Buds.