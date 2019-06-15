Браслет Mi Band 4 от компании Xiaomi

Браслет предназначен для отслеживания физической активности владельцах при различных видах нагрузок. В частности, предусмотрены режимы: ходьба, бег в помещении и на свежем воздухе, плаванье (трекер может распознавать разные стили), езда на лошади и велосипеде. Накопление данных и анализ активности осуществляется при помощи установленного на смартфоне приложения Xiaomi Sports.Разработчик выводит на рынок две вариации Xiaomi Mi Band 4. Одна снабжена NFC-чипом, другая его лишена. Обе версии оснащены беспроводным адаптером Bluetooth 5 и виртуальным ассистентом Xiao AI. Предусмотрена синхронизация с устройствами системы «Умный дом».Разумеется, обновлена и аппаратная платформа. В ее основу положен фирменный процессор Huangshan No.1. Производитель уверяет, что энергоэффективность новинки на 38% выше, чем у платформы ARM Cortex-M4. За питание отвечает встроенная батарея на 135 мАч. Базовая модель браслета может работать без подзарядки 20 суток, NFC-версия имеет время автономной работы 15 суток.Стоимость новинки составит 2150 тысяч рублей.