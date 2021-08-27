Бренд AOPEN представил в России компактный и стильный проектор AV10a

Бренд AOPEN, входящий в состав группы компаний Acer, представил на российском рынке новый портативный проектор AV10a. Новинка отличается крайне небольшими габаритами и уникальным внешним видом, который напоминает современную Bluetooth-колонку.

AOPEN AV10a весит менее 700 грамм при габаритах 86 x 86 x 136 мм и по своему внешнему виду больше похож на «умную колонку», а не на современный мультимедийный проектор. Такое сходство неслучайно, ведь AV10a действительно может работать в режиме Bluetooth-колонки и оборудован двумя мощными 5-ваттными динамиками. Стильный и компактный дизайн проектора вписывается в любой интерьер и позволяет брать его с собой куда угодно, просто положив в сумку или рюкзак. Несмотря на сравнимые с Bluetooth-колонкой габариты. AV10a оборудован ёмким аккумулятором на 8000 мАч и может проработать до 2 часов без подзарядки. Также новинка готова выступить в качестве внешнего зарядного устройства для подключенных через порт USB Type-C гаджетов.

AV10a обеспечивает детальную и чёткую проекцию благодаря использованию яркой и долговечной светодиодной лампы (максимальная яркость 150 люмен и срок службы до 30 000 часов) и поддержке разрешения 480p. Нативный формат проекции — 16:9, при этом новинка умеет работать с видео формата 4:3 и поддерживает максимальное разрешение файлов до 1080p. Высокий уровень контраста (10 000:1) и качественная цветопередача с 85-процентным охватом пространства NTSC помогают добиться естественных оттенков без выгорания даже при работе в хорошо освещённом помещении. Также к преимуществам новинки стоит отнести бесшумность, почти мгновенное включение и отключение, поэтому пользователям не придётся ждать несколько минут, чтобы запустить любимый фильм или включить прямую трансляцию спортивного матча с подключенного гаджета. Проектор AV10a поддерживает автоматическую и ручную вертикальную коррекцию искажений (+/-15°).

Помимо высокого качества проекции и возможностей воспроизведения файлов практически любых форматов AOPEN AV10a отличается крайне удобным управлением. Все необходимые кнопки расположены на его верхней панели, а любители включить фильм и устроиться на диване поудобней наверняка оценят комплектный пульт ДУ. Беспроводное подключение к источникам изображения и звука не требует установки дополнительного ПО и происходит мгновенно. Для проводного подключения в AV10a предусмотрен полный набор портов, включая 1 х USB Type-C, 1 х USB Type A и 1 х HDMI. Также проектор оборудован встроенным картридером для карт памяти формата SD (Micro, SDHC).

AOPEN AV10a относится к «умным» мультимедийным проекторам, поэтому поддерживает установку ПО из специального магазина приложений Aptoide TV для Android. Aptoide TV предустановлен в AOPEN AV10a, абсолютно бесплатен (как и все приложения в каталоге) и не требует дополнительной настройки. Среди огромного количества приложений каждый пользователь найдёт что-то на свой вкус, включая такие популярные сервисы как Smart YouTube и Netflix. Всего в Aptoide TV на данный момент доступно порядка 2500 приложений.

Новый проектор AOPEN AV10a уже доступен в российской рознице. Рекомендованная цена новинки стартует от 33 990 р.
Комментарии и отзывы AOPEN AV10a
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