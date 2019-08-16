Бренд Fly сменит название

Скоро с рынка пропадёт существовавший больше пятнадцати лет российский бренд Fly. На его место придёт более лаконичное на письме и более длинное при произношении имя F+. Новый логотип появится на телефонах, которые поступят в продажу уже совсем скоро – это бабушкофоны F+ Ezzy Trendy 1 и F+ Ezzy 1, а также звонилки F+ F195, F+ F255 и F+ S285. Как можно заметить, F+ сохранит систему нумерации устройств, принятую у Fly, но заменит префикс FF на F, а нумерация в линейке Ezzy «обнулится». Нам удалось получить пресс-фото первых трёх моделей, на двух из них виден логотип F+. Нетрудно заметить, что он очень похож на логотип Fly.

Можно предположить, что F+ станет лишь суббрендом Fly, но эта версия малоправдоподобна. Дело в том, что вместе со сменой бренда владельцы марки зачем-то сменили и название юридического лица: вместо «Флай Мобайл» теперь существует «Ф-Плюс Мобайл» с теми же регистрационными данными. По каким причинам Fly решила стать F+, мы не знаем.