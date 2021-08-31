Бренд Jabra представил новые наушники-вкладыши серии Elite

Бренд Jabra объявил о выпуске четырех новых продуктов, которые дополнят беспроводную серию Elite: Jabra Elite 7 Pro, Jabra Elite 7 Active, а также Jabra Elite 2 и Jabra Elite 3. Сейчас Jabra формирует новый взгляд на полностью беспроводную связь, создавая устройства, оптимально соответствующие потребностям миллионов современных пользователей.

В число новых продуктов входит революционная модель Jabra Elite 7 Pro. Применение технологии Jabra MultiSensor Voice гарантирует лучшее в своем классе качество аудиосвязи. Еще одна новинка — наушники Elite 7 Active с инновационным покрытием ShakeGrip, которое оценят пользователи, ведущие активный образ жизни. Модель Elite 3, доступная для широкого круга покупателей, обеспечивает фантастическое качество звука во время движения. Обновление серии Elite — еще один шаг вперед для полностью беспроводной технологии: каждая модель приятно удивит пользователя уникальными возможностями, специально разработанными для конкретных случаев использования. И все это дополнено элегантным современным дизайном.

Технология Jabra MultiSensor Voice

Jabra — один из первых брендов, представивших полностью беспроводную технологию. История Jabra достойна самого пристального внимания — бренд ведет свою деятельность на протяжении жизни шести поколений. Сейчас Jabra формирует новый взгляд на полностью беспроводную связь, создавая устройства, оптимально соответствующие потребностям миллионов современных пользователей. Новые модели серии Elite разработаны с учетом различных сценариев применения. Наушники новой категории Pro предназначены для тех, кому нужно самое высокое качество аудиосвязи и воспроизведения музыки. Такие пользователи получат желаемое в сочетании с полной свободой, которую дает беспроводная связь. Категория Active создана с учетом потребностей любителей спорта активного образа жизни. Наушники-вкладыши особой конструкции не выскальзывают, даже когда кожа становится влажной от пота. Модель Elite 3 дополняет основную категорию наушников Jabra, задавая новый стандарт беспроводных наушников ‘’базового’’ уровня.Применение инновационной технологии Jabra MultiSensor Voice в наушниках Elite 7 гарантирует высокое качество аудиосвязи даже в самых шумных местах. Использование голосовой связи возросло в 2021 году, это вторая по частоте область применения наушников — после прослушивания музыки. Технология Jabra MultiSensor Voice — это сочетание датчика костной проводимости звука, четырех микрофонов и алгоритмов, которые обеспечивают кристальную чистоту звучания. Огромный опыт специалистов Jabra в области разработки интеллектуальных алгоритмов позволил им создать одни их первых пользовательских наушников-вкладышей, в которых используется эта гибридная технология.

Секрет эффективности технологии Jabra MultiSensor Voice — новейшие датчики костной проводимости (VPU), встроенные в оба наушника. Интеллектуальный алгоритм непрерывно анализирует типы шумов, считываемых встроенными микрофонами. При обнаружении шума ветра автоматически активируется датчик VPU. Благодаря такому явлению, как костная проводимость звука, происходит передача голоса посредством вибраций челюстной кости. После этого интеллектуальный алгоритм подбирает оптимальное сочетание показаний датчика костной проводимости и вибраций микрофонов для максимальной четкости передаваемого звука голоса. Настраиваемая система активного шумоподавления создает эффект полного погружения. Чтобы пользователь мог подобрать наиболее подходящие для себя параметры, предусмотрена возможность создания персонального аудиопрофиля с помощью технологии Jabra MySound и применения технологии прослушивания окружающих звуков HearThrough, которая позволяет пользователям настроить количество окружающих звуков извне, которые они хотят слышать.

Размеры наушников-вкладышей Elite 7 Pro на 16% меньше, чем у популярной модели Jabra Elite 75t, которая до настоящего времени была самой миниатюрной моделью наушников-вкладышей Jabra. Используя базу данных бренда Jabra, в которой хранится 62 000 уникальных снимков ушных раковин, ее специалисты создали карту усредненной формы человеческого уха и с ее помощью радикально изменили форму наушника-вкладыша. После большого количества испытаний бренд Jabra смог изготовить наушник-вкладыш, который гарантирует исключительное качество звука и максимальный комфорт.

Технология Jabra ShakeGrip

Эти наушники, в конструкции которых учтены все факторы, могут работать в режиме непрерывного воспроизведения звука с активным шумоподавлением в течение девяти часов или в течение 35 часов, если используется зарядный чехол. Быстрая зарядка позволяет всего за пять минут зарядить устройство на 1,2 часа работы. Модель Elite 7 Pro поставляется со встроенной функцией запуска голосовых помощников Alexa, Siri и Google Assistant (*только Android).Любителям активного образа жизни заинтересует модель Jabra Elite 7 Active с технологией Jabra ShakeGrip. Если не считать технологии Multisensor Voice, версия Active предлагает пользователям те же возможности, что и Elite 7 Pro. Высокое качество аудиосвязи обеспечивается четырьмя встроенными микрофонами. Еще два микрофона применяются для создания персональных профилей. В Jabra Elite 7 также есть настраиваемая система активного шумоподавления, функция ветроподавления и покрытие ShakeGrip из жидкого силиконового каучука, которое было разработано на основе глубокого понимания устройства человеческого уха. Покрытие гарантирует идеальную посадку во время движения. Любители тренировок на открытом воздухе оценят в Jabra 7 сетку микрофона, отсекающую шум ветра во время разговора, а отличное качество музыки сделает тренировку еще продуктивнее.

Jabra Elite 3

Jabra Elite 2

Модель Jabra Elite 3 — превосходный выбор для тех, кому нужно насыщенное звучание, мощные басы и четкое воспроизведение речи при невысокой стоимости устройства. Обнаружив, что на рынке совершенно не представлены недорогие наушники-вкладыши с высоким качеством звука, специалисты Jabra использовали весь свой многолетний опыт, чтобы сделать превосходный звук доступным абсолютно каждому. Музыка рождается из динамиков диаметром 6 мм, а кристальная чистота звука достигается благодаря четырем микрофонам, лучшему в данном классе музыкальному эквалайзеру, аудиокодеку Qualcomm aptX HD и батарее, обеспечивающей автономную работу устройства в течение семи часов (28 часов при наличии зарядного чехла). Наушники-вкладыши отличаются превосходной шумоизоляцией, а функция HearThrough позволяет пользователю услышать, что происходит вокруг. Модель Elite 3 отличается плотной посадкой, ее можно с комфортом носить в течение всего дня. Также стоит обратить внимание на элегантный датский дизайн и новую цветовую палитру, включающую темно-серый, темно-синий, сиреневый и светло-бежевый цвета.Наушники Jabra Elite 2 также предназначены для пользователей, которые хотят получить высокое качество звука, находясь в движении. И цена этого устройства самая низкая среди техники Jabra. Крошечный размер динамиков (всего 6 мм) не должен вводить вас в заблуждение — качество звука и интенсивность басов останутся на высоте. У наушников-вкладышей Jabra Elite 2 предусмотрены настраиваемый эквалайзер, звукоизоляция и аудиокодек Qualcomm aptX HD. Несмотря на невысокую стоимость, в этой модели, помимо мощного звука, также присутствуют все достоинства дизайна, характерного для продукции Jabra: лучший для данного класса уровень комфорта и надежная посадка в течение всего дня. Два микрофона для голосового общения, мгновенная активация голосового помощника Alexa, запуск Spotify одним касанием и технология Google Fast Pair — пользователь без проблем может оставаться на связи в течение всего дня. На случай дождя предусмотрена защита от влаги по классу IP55. Наушники-вкладыши Jabra Elite 2 поставляются в сером и темно-синем цвете. Продолжительность автономной работы составляет семь часов (21 час при наличии зарядного чехла).

Elite 7 Pro - цена 19 990 рублей

Elite 7 Active - цена 17 990 рублей

Elite 3 - цена 7 990 рублей

Elite 2 - цена составит 5 990 рублей

Модели Elite 2 и Elite 3 поступят в продажу в России в сентябре 2021 года, Elite 7 Pro и Elite 7 Active — в октябре 2021 года. Все продукты можно будет приобрести по следующим ценам: