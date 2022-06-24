Бренд Master & Dynamic выпустил беспроводные наушники MW75

Популярный бренд Master & Dynamic объявил о выпуске новых беспроводных наушников MW75.

Модель сочетает в себе современный дизайн и новейшие аудиотехнологии. Наушники изготовлены из алюминия и натуральной кожи. Наушники доступны в трех цветах, черный, серебристый и серебристо-коричневый.

Новинка оснащена технологией активного шумоподавления. За звук отвечают 40-мм динамические драйверы из бериллия. Беспроводное подключение осуществляется через Bluetooth 5.1, есть поддержка Bluetooth-кодеков AAC, AptX Adaptive и SBC. Управлять наушниками можно с помощью физических кнопок. Правая чашка оснащена портом USB-C, который обеспечивает как зарядку, так и воспроизведение цифрового звука по проводу.

Поставляются наушники Master & Dynamic MW75 в футляре. В комплектацию входит адаптер кабеля для зарядки USB-A и адаптер для наушников. Наушники могут работать примерно 28 часов без подзарядки с включенным шумоподавлением или 32 часа без него. Наушники заряжаются на 50% за 40 минут и на 100% за 100 минут. Приложение M&D Connect позволяет выполнять обновления прошивки, а также переключаться между режимами ANC On, ANC Off и Ambient.

Цена Master & Dynamic MW75 составляет 599 евро.