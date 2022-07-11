Бренд TECNO представил новую серию смартфонов Camon 19

Популярный бренд ТECNO анонсировал новую линейку смартфонов Camon 19. Линейка состоит из трех моделей: Camon 19 PRO, Camon 19 и Camon 19 Neo.

Новинки выделяются усовершенствованными фото-возможностями, ультратонкой рамкой 0,98 мм, энергоёмким аккумулятором с технологией быстрой зарядки, а также стильным дизайном, получившим награду iF Design Award 2022. Смартфон Camon 19 PRO получил тройную камеру 64 Мп c уникальным RGBW-модулем, портретным 50 Мп модулем, экраном 6,8" FHD+ с частотой 120 Гц, процессором Mediatek Helio G96 и батареей 5000 мАч.

Версия Camon 19 оснащена флагманской основной камерой 64 Мп со светочувствительным модулем RGBW, экраном 6,8" FHD+ и энергоемким аккумулятором 5000 мАч. В свою очередь, младшая модель Camon 19 Neo укомплектована основной камерой 48 Мп с высокой детализацией снимков и селфи камерой 32 Мп, а также ярким экраном 6,8" FHD+ и батареей 5000 мАч.

Официальный анонс смартфонов линейки Camon 19 в России состоится 13 июля, а старт продаж запланирован на вторую половину июля.