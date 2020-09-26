Бренд Turtle Beach выпустила игровые гарнитуры серии Stealth второго поколения

Бренд Turtle Beach выпустила игровые гарнитуры серии Stealth второго поколения. Второе поколение будет совместима с консолями разных поколений Xbox One и Xbox Series X/S, а также с PlayStation 4 и PlayStation 5. Гарнитура обеспечивает мощный чистый звук. Наушники оснащены 50 мм динамиком Nanoclear. Оголовье усилено и гарантирует надежность. Амбушюры Aerofit из пены с эффектом памяти наполнены охлаждающим гелем.

Срок службы батареи составляет около 20 часов. Микрофон высокочувствительный и передает речь без искажений.

Фирменное ПО Turtle Beach Audio Hub позволяет настроить звук и кнопки на гарнитуре. Гарнитуры используют беспроводное подключение через Bluetooth.

Stealth 700 Gen 2 будет стоить 149,95 долларов, а Stealth 600 Gen 2 99,95 долларов.
Комментарии и отзывы Turtle Beach Stealth 600/700
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