Бренд Yealink анонсировал новую беспроводную Bluetooth-гарнитуру BH7X

Бренд Yealink анонсировал новую беспроводную Bluetooth-гарнитуру BH7X. Новинка отличается современным дизайном и гарантирует профессиональный звук и комфорт во время использования. Yealink BH7X оснащена интеллектуальным динамическим активным шумоподавлением (ANC). Для чистейшей передачи голоса, модель имеет несколько микрофонов, а также выдвижной микрофон. BH7X обеспечивает беспроводную зарядку и полную совместимость с UC. В Yealink BH7X используется аудиокодек Hi-Fi уровня aptX. Модель оснащена 35 мм драйверами с диафрагмой Ole Wolff. По словам производителя, радиус действия Bluetooth 5.2 достигает 30 м. Автономность наушников составляет 40 часов на одном зарядке.

Дата релиза модели BH7X и ее стоимость не раскрыты.