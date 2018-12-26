Бронированная версия Xiaomi Poco F1

Xiaomi выпустила новый вариант Poco F1, всемирно известный как Pocophone F1 в Индии, это вариант бронированного издания.

В то время как ранее этот конкретный вариант цвета можно было купить только с 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ, новый вариант имеет 128 ГБ памяти и 6 ГБ ОЗУ. Это сделает Armored Edition более доступным, поскольку теперь смартфон будет стоить 342 доллара для модели на 128 ГБ. Бронированное издание Poco F1 заменяет стандартную поликарбонатную заднюю стенку на материал DuPont Kevlar, который, как известно, более долговечен. У него также есть своеобразный шаблон дизайна. Хотя это покрытие более долговечное, но оно также очень легко пачкается.