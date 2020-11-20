Будущие устройства с NFC смогут заряжать активные стилусы по беспроводной сети

Будущие устройства с NFC могут получить возможность беспроводной зарядки активных стилусов после объявления о партнерстве между NFC Forum и Universal Stylus Initiative (USI).

Новая функция станет возможной в результате интеграции спецификации беспроводной зарядки (WLC) NFC Forum в устройства, соответствующие стандартам USI. Спецификация зарядки, анонсированная еще в мае, предусматривает поддержку беспроводной зарядки небольших устройств мощностью 1 Вт. Смартфон или планшет с NFC не требует наличия зарядной катушки, так как антенна NFC выполняет функцию зарядной катушки.

Хотя 1 Вт определенно является низким, когда дело доходит до устройств беспроводной зарядки, таких как наушники или умные часы этого должно быть достаточно для небольших устройств, таких как стилусы, поскольку они намного меньше батареи. Пока нет информации когда эта функция начнет появляться на устройствах, но можно уже точно утверждать, что телефоны выпущенные 2021 году будут иметь ее.
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