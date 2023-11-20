Будущий iPhone 16 не получит модема от Apple

Недавно компания Apple продлила лицензионное соглашение на модемы для связи в сети 5G с компанией-партнёром Qualcomm из-за проблем с разработкой собственного решения, что вполне логично — выпускать современные флагманы без сотовой сети пятого поколения было бы странно. Из-за проблем с производством технологический гигант, по информации западных инсайдеров, не собирается выпускать собственный 5G-модем до конца 2025 года или даже начала 2026 года, а первая партия, вероятно, дебютирует исключительно в новых iPhone. Однако даже при успешном запуске собственного модема аналитики уверены, что Apple будет и дальше полагаться на 5G-модемы Qualcomm.

Специалисты уверены, что компании Apple нужно будет потратить ещё примерно несколько лет на то, чтобы наладить логистику и производство всех необходимых компонентов для модема, а затем запустить масштабное производство, дабы удовлетворить компьютеры Mac, умные часы компании, а также планшеты и прочую электронику в будущем. Всё это время компания будет делать акцент на возможностях чипов компании Qualcomm, потому что свои решения не будут готовы к массовому производству. И, вероятно, в будущем по этому же пути пойдут и другие компании, потому что все понимаю — покупать чипы или модемы от Qualcomm значит отдавать гораздо больше денег, чем можно было бы заработать на продаже собственных разработок. Это серьёзный удар, но Qualcomm, безусловно, что-то придумает, да и не все производители могут создать что-то своё.