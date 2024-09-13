Бюджетные наушники Realme Buds T01 выпустили в России

Компания Realme дала старт российским продажам беспроводных наушников Buds T01, рекомендованная цена которых составляет 1690 рублей. Новинку оснастили 13-миллиметровым динамиком из износостойких материалов, системой шумоподавления на базе ИИ для подавления звуков окружающей среды во время разговоров, времене автономной работы до 28 часов с учетом зарядного футляра, аккумулятором ёмкостью 40 мАч с автономностью до 7 часов прослушивания музыки, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой Google Fast Pair для быстрого подключения, игровым режимом с задержкой 88 мс, защитой от пыли и влаги (степень IPX4), а также черной и белой расцветками.