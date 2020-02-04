Бюджетные смартфоны Vivo скинули в цене

Кроме сегодняшнего старта продаж Vivo V17 в обновленной расцветке под названием «Сияющая ночь», которая оценена в 19 990 рублей, были снижены цены на различные другие смартфоны. Например, Vivo V17 Neo стоит теперь 15 990 рублей, а не начальные 19 990 рублей; Vivo Y19 стоит 13990 рублей, вместо 14 990 рублей; Vivo Y12 обойдется теперь в 9 990 рублей, вместо 11 990 рублей. На Vivo V17 в расцветках «Облачная лазурь» и «Синий туман», также можно получить скидку в 1000 рублей при вводе промокода «VIVOV17».