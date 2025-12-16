Бюджетные смартфоны сильно подорожают в 2026 году

Рост цен на DRAM на фоне глобального дефицита вынуждает производителей смартфонов пересматривать свои стратегии на следующий год. Ранее сообщалось, что компании могут снова начать выпускать бюджетные модели с всего 4 ГБ оперативной памяти, а флагманы с 16 ГБ ОЗУ рискуют потерять популярность к 2026 году. Некоторые бренды также рассматривают возможность возвращения слота microSD для расширения памяти, однако новые исследования показывают, что этих мер может оказаться недостаточно, чтобы предотвратить спад поставок. Аналитики Counterpoint Research отмечают, что себестоимость бюджетных моделей увеличится примерно на 25%, устройств среднего класса — на 15%, а флагманов — на 10%, и всё это напрямую связано с ростом цен на DRAM.

Дополнительные данные указывают на то, что сильнее всего пострадают китайские производители, тогда как Apple и Samsung находятся в более устойчивом положении. По словам директора по исследованиям MS Hwang, наибольший удар придётся по смартфонам с ценой ниже 200 долларов. Он отмечает, что именно нижний сегмент рынка, где устройства стоят менее 200 долларов, испытывает самые серьёзные проблемы, поскольку с начала года себестоимость компонентов выросла на 20–30%. При этом средний и премиальный сегменты столкнулись с увеличением затрат в пределах 10–15%. Бюджетные смартфоны и без того вынуждены идти на серьёзные компромиссы в характеристиках и функциях, а если оперативка подорожает, то они могут исчезнуть как класс.