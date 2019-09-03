Бюджетный 34-дюймовый изогнутый монитор - SuperSolid XG340R

SuperSolid XG340R - это доступный выбор для геймеров и любителей домашних развлечений, описанный как сверхширокий изогнутый монитор с высоким разрешением, высокой частотой обновления предназначенный для игр и развлечений. XG340R предлагает четкую панель VA с разрешением 3440 x 1440 пикселей и частотой обновления 100 Гц. Ключевым моментом стоит отметить использование на мониторе панелей класса A + от Samsung .

Панель VA отображает 16,7 миллионов цветов дисплея и имеет контрастность 3000: 1, обеспечивая глубокий черный цвет и чистейший белый цвет. Сзади есть держатель для наушников, чтобы вы могли сложить гарнитуру и минимизировать помехи. Что касается входов дисплея, вы получаете один DisplayPort 1.2, два HDMI 1.4 и один порт HDMI 2.0.

SuperSolid XG340R доступен для предзаказа по специальной стартовой цене $ 679, что делает его «самым доступным 34-дюймовым ультраширокым монитором с высоким разрешением».