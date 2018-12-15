Бюджетный Honor 8A с 6-дюймовым дисплеем и Android 9.0 сертифицирован в TENAA

Дочерняя компания Huawei готова представить новый бюджетный смартфон Honor 8A, так как телефон сертифицирован TENAA. У него нет сенсора отпечатков пальцев, как у предшественника, но он получит экран с каплевидным вырезом и двухцветную заднюю панель.

Гаджет имеет 6-дюймовый (1560 × 720 пикселей) дисплей Full HD + 19: 5: 9 из гнутого стекла 2.5D, процессор Octa-Core с частотой 2,3 ГГц, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ/64 ГБ памяти, расширяемая до 512 ГБ с microSD. Honor 8A работает под управлением Android 9.0. Также оснащен одинарной задней камерой с разрешением 13 Мп и 8-Мп фронталку. Аккумулятор на 3000 мАч. Honor 8A поддерживает две сим-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС.

Устройство будет доступно в черном, синем, золотом и красном цвете. Мы можем ожидать, что смартфон представят официально в ближайшие недели.