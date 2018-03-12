Бюджетный Huawei Honor 7C получил двойную камеру

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 7C, которая стала бюджетной версией безрамочного Honor 7X. Новинку оснастили 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720:1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 450 с тактовой частотой 1,8 ГГц, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 13+2 Мп, 8-Мп камерой для селфи, отдельными слотами для двух SIM-карт и microSD, а также аккумулятором на 3000 мАч. В качестве операционной системы используется Android 8.0 Oreo с EMUI 8.0. Цена версии с 3+32 ГБ памяти составляет 142 доллара, а модификации с 4+64 ГБ – 205 долларов.