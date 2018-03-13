Бюджетный Huawei Y7 2018 получит экран с соотношением 18:9

Сетевые источники поделились подробностями о характеристиках и качественным рендером бюджетного смартфона Huawei Y7 2018, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит IPS-экран с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440:720 пикселей, 13 Мп одинарную основную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели, аудиоразъем и порт Micro-USB. Предполагается, что аппарат также оснастят процессором уровня Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти в базовой версии. Официальный анонс Huawei Y7 2018 ожидается в ближайшие недели.