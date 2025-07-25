Бюджетный Lava Blaze Dragon 5G получил 120-Гц экран

Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Blaze Dragon 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 c тактовой частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 613.

Новинку оснастили 6,745-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 450 нит, селфи-камерой на 8 Мп, основной камерой разрешением 50 Мп, 4 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карты памяти microSD-карт, боковым дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой проводной зарядки, 3,5-мм гнездом для наушников, интерфейсом USB Type-C, модемом 5G, предустановленной ОС Android 15 и одним гарантированным номерным обновлением Android. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 115 долларов.