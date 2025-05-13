Бюджетный Meizu Note 16 получил батарею на 6600 мАч

Компания Meizu представила бюджетный смартфон Note 16, который основан на 6-нанометровой платформе UNISOC T8200 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP4. Новинка также получила 6,78-дюймовый LCD-экран с разрешением 2460:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 15 с фирменной прошивкой Flyme AIOS 2, аккумулятором ёмкостью 6600 мАч, поддержкой 40-Вт проводной быстрой зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65, корпусом с толщиной 9,18 мм и массой 217 граммов, боковым дактилоскопом, 3,5-мм гнездом для наушников и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Цена базовой версии на дебютном китайском рынке составляет 800 юаней или около 9000 рублей.