Бюджетный Nokia 3.4 получит тройную камеру и АКБ на 4000 мАч

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о доступном смартфоне Nokia 3.4, который проходит под кодовым наименованием Doctor Strange. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, врезанную в дисплей фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тройную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, сканер отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 3 ГБ оперативной памяти, батарею ёмкостью 4000 мАч, устаревший порт Micro-USB, 3,5-мм разъем для наушников и предустановленную операционную систему Android 10. Официальный дебют смартфона должен состояться уже 3 сентября.

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