Бюджетный Oppo A37 (2021) получит SoC Helio G35

Сетевые источники поделились подробностями о доступном смартфоне Oppo A37 (2021), который еще не был представлен официально. Итак, большую часть характеристик новинка унаследует от Oppo A16, который изображен ниже. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, тройную тыльную камеру, боковой дактилоскопический сенсор, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт.

Еще не выпущенному Oppo A16 приписывают экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, тройную основную камеру, боковой сканер отпечатков пальцев, процессор MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, 4 ГБ оперативной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, переднюю панель с габаритами 163,78:75,62 мм и диагональю 180,39 мм, а также предустановленную оболочку ColorOS 11.1 на базе Android 11