Бюджетный Oppo A37 (2021) получит SoC Helio G35

Сетевые источники поделились подробностями о доступном смартфоне Oppo A37 (2021), который еще не был представлен официально. Итак, большую часть характеристик новинка унаследует от Oppo A16, который изображен ниже. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, тройную тыльную камеру, боковой дактилоскопический сенсор, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 10 Вт.

Еще не выпущенному Oppo A16 приписывают экран с каплевидным вырезом для фронтальной камеры, тройную основную камеру, боковой сканер отпечатков пальцев, процессор MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 GPU, 4 ГБ оперативной памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, переднюю панель с габаритами 163,78:75,62 мм и диагональю 180,39 мм, а также предустановленную оболочку ColorOS 11.1 на базе Android 11
Комментарии и отзывы Oppo A37 (2021)
Защищенный смартфон Doogee S96 Pro подеш...
Представленный в прошлом году защищенный смартфон Doogee S96 Pro подешевел на Aliexpress. Если изначально...
Опубликована фотоподборка с камеры смарт...
Вчера компания Xiaomi опубликовала фотографии, сделанные на макро-модуль камеры смартфона Mi 11i, а уже с...
Xiaomi Mi 10 Lite обновили до MIUI 12.5...
Компания Xiaomi выпустила финальную версию фирменной оболочки MIUI 12.5 для очередного смартфона – Mi 10 ...
Black Shark 4 Pro сохранил лидерство в р...
Компания AnTuTu опубликовала рейтинг 10 лучших смартфонов за апрель 2021 года. Устройства в списке впервы...
Официально: Nubia Z30 Pro выпустят 20 ма...
Компания ZTE в лице руководителя Ни Фея официально объявила о том, что презентация смартфона Nubia Z30 Pr...
Google сотрудничает с Sony для внедрения...
Компания Sony разработала технологию 360 Reality Audio и долгое время использовала ее во многих своих про...
Смартфон Sharp Aquos R6 вышел в Китае...
Компания Sharp выпустила в китайскую продажу флагманский смартфон Sharp Aquos R6, который оценен почти в ...
Realme C20A скоро появится с батареей ем...
Компания Realme начала дразнить тизером о появлении нового смартфона под названием Realme C20A. ...
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Сравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение ASUS Zenfone 8 ZS590KS 8/128GB и OnePlus 9 Pro 8/128GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor