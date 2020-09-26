Бюджетный Poco C3 получит 4 ГБ ОЗУ

В сети появились фотографии упаковки смартфона Poco C3, который еще не был представлен официально. Если утечка достоверна, то аппарат получит версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Ранее сообщалось, что новинка станет клоном модели Redmi 9C, максимальная конфигурация которого может предложить 3 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Что до Redmi 9C, то он оснащается 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1600 пикселей, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, платформой MediaTek Helio G35, батареей ёмкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой мощностью 10 Вт и сканером отпечатков пальцев на задней панели.