Бюджетный Realme Narzo 10A получил версию на 4/64 ГБ памяти

Копания Realme выпустила новую версию для смартфона Narzo 10A, который был представлен в прошлом месяце. Если изначально аппарат был доступен в единственном варианте с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, то теперь пользователи смогут выбрать версию на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Её цена составляет 130 долларов.

Напомним, что смартфон оснащается 6,5-дюймовый дисплеем со врезанной селфи-камерой, чипсетом MediaTek Helio G70, двойной основной камерой на 12 Мп, батареей на 5000 мАч, обратной проводной зарядкой и сканером отпечатков пальцев.