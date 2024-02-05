Бюджетный Redmi A3 распаковали до анонса

Вчера в сеть утекли подробности об ультрабюджетном смартфоне Redmi A3, а сегодня в сети появились первые распаковки этого еще не представленного официально устройства. Аппарат действительно получил стильный дизайн задней панели, а вот характеристики оказались хуже ожидаемого.

Аппарат оснастили 6,71-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, разъемом USB-C, поддержкой проводной зарядки всего на 10 Вт и предустановленной операционной системой Android 14 Go Edition.