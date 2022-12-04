Бюджетный Samsung Galaxy A01 обновили до Android 12

Компания Samsung начала распространение фирменной надстройки One UI 4.1 на основе операционной системы Android 12 для бюджетного смартфона Galaxy A01. Да, аппарат получил не Android 13, но для устройства, выпущенного три года назад c предустановленной Android 10, это очень даже хорошее подспорье.

Напомним, что смартфон характеризуется 5,7-дюймовым экраном Infinity-V HD+, восьмиядерной платформой с частотой до 1,95 ГГц, 2 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, FM-тюнером, а также батареей ёмкостью 3000 мАч.
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