Бюджетный Samsung Galaxy A12 получит 64 ГБ флеш-памяти

В сети появились подробности о смартфоне начального уровня Samsung Galaxy A12, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит версии на 32 и 64 ГБ флеш-памяти, экран с разрешением HD+, тройную основную камеру и аккумулятор ёмкостью выше 4000 мАч.

Напомним, что предшественник в лице Galaxy A11 оснащается Infinity-O дисплеем с разрешением 720:1560 пикселей и врезанной селфи-камерой, основной камерой с тремя модулями на 13, 5 и 2 Мп, дактилоскопом на задней крышке, восьмиядерной платформой с частотой 1,8 Гц, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти, батареей на 4000 мАч, а также поддержкой быстрой 15-Вт зарядки.
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