Бюджетный Samsung Galaxy A12 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о еще не представленном смартфоне Samsung кодовым обозначением SM-A125F. За этим наименованием скрывается бюджетная модель Samsung Galaxy A12. По данным бенчмарка, аппарат оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 3 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 10. В однопоточном тестировании смартфон набрал 168 баллов, а в многопоточном – 1018 баллов.

Ранее слухи прочили устройству модуль NFC для бесконтактных платежей, IPS-экран с разрешением HD+, тройную тыльную камеру, 64 ГБ флеш-памяти, а также четыре расцветки: красную, синюю, белую и чёрную.