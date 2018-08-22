Бюджетный Samsung Galaxy J2 Core показался на рендере

2018-08-22, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy J2 Core; [109]
Недавно мы писали о том, что смартфон Samsung Galaxy J2 Core может стать самой доступной моделей в линейке корейского производителя. Его ориентировочная цена составляет менее 100 долларов. Сегодня издание SamMobile опубликовало рендер устройства, который показан в пяти расцветках: чёрной, золотистой, голубой, синей и фиолетовой. Аппарат должен получить съёмную заднюю крышку, сменный аккумулятор, два слота для SIM-карт и карт памяти microSD, однокристальную систему Exynos 7570 и 1 ГБ оперативной памяти.


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