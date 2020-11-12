Бюджетный Samsung Galaxy M12 засветился на фото

Сетевые источники опубликовали фото, на которых, как утверждается, изображена задняя панель смартфона Samsung Galaxy M12. Отметим двухцветное исполнение в духе Google Pixel 2 с матовым и глянцевым покрытием, а также квадратный блок тыльной камеры с четырьмя модулями. Главной же особенностью устройства станет аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Также устройству прочат боковой сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и 6,7-дюймовый дисплей. При этом смартфон будет относиться к сегменту бюджетных моделей, поскольку его ориентировочная цена составляет 150 евро.