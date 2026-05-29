Представлен недорогой смартфон vivo T5

Сегодня без лишнего шума на рынке дебютировал новый смартфон vivo T5 — это бюджетная 4G-модель, работающая на процессоре Snapdragon 6s Gen 2. Одной из главных особенностей устройства стал крупный аккумулятор ёмкостью 7200 мАч. При этом vivo T5 4G оснащён 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. А процессор Snapdragon 6s Gen 2, лежащий в основе устройства, работает в связке с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X RAM и 256 ГБ памяти UFS 2.2. Батарея на 7200 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 44 Вт и vivo заявляет о 45 часах воспроизведения видео от одного заряда. На задней панели установлен квадратный металлический блок камер с основным сенсором 50 Мп и дополнительным датчиком глубины 2 Мп. Для селфи и видеозвонков используется фронтальная камера на 32 Мп.

Смартфон работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6 из коробки, он также получил боковой сканер отпечатков пальцев, защиту IP68/IP69 и стереодинамики. По беспроводным возможностям устройство предлагает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, поддержку двух SIM-карт с 4G, NFC, ИК-порт и USB Type-C. Цена пока что под вопросом, так как официального релиза за пределами пары стран пока что не произошло. Но можно смело ожидать, что устройство в ближайшем будущем будет доступно на мировой арене, так как доступные смартфоны с 8 ГБ оперативной памяти обычно пользуются высоким спросом у аудитории. Тем более на фоне кризиса чипов памяти.
