Опубликованы примеры фото на OPPO A7 Pro Max

Компания OPPO опубликовала примеры фотографий, сделанных на еще не представленный официально смартфон A7 Pro Max. Производитель подтвердил наличие фронтальной камеры с датчиком изображения разрешением 50 Мп и оптикой с углом обзора 100 градусов, а также сдвоенной основной камеры с 50-Мп главным модулем с поддержкой оптической стабилизации и 2-Мп вспомогательным монохромным датчиком.

Ранее сообщалось об аккумуляторе ёмкостью 10000 мАч, однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5, 6,78-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 1,5K, предустановленной фирменной прошивке ColorOS 16, а также черной, белой и оранжевой расцветках корпуса.

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