Бюджетный Vivo Y16 4G получил батарею на 5000 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Y16 4G, которая, среди прочего, получила предустановленную ОС Android 12 с фирменной прошивкой Funtouch OS 12. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,51-дюймовым экраном с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, размерами 163,95:75,55:8,19 мм, массой 183 грамма, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и разъемом USB Type-C. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.