Бюджетный Xiaomi Redmi S2 получит 4 ГБ ОЗУ

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о бюджетном смартфоне Xiaomi Redmi S2, который еще не был представлен официально. Аппарат оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720:1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой на 12+5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3080 мАч, поддержкой двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС и ОС Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI 9. Официальная презентация Xiaomi Redmi S2 должна состояться 25 апреля 2018 года одновременно с Xiaomi Mi 6X.