Бюджетный девайс под названием Alcatel 3C

Компания Alcatel в этом году уже показала себя с хорошей стороны и выпустила не сколько смартфонов. Вот сейчас опять выпустила отличный смартфон с хорошими характеристиками. Среди прочего оснащения стоит отметить дактилоскопический сканер, размещенный на тыльной панели, пару камер с 5- и 8-мегапиксельными фотомодулями, аккумуляторную батарею на 3000 мА/ч, поддержку 2-ух SIM-карт, адаптеры беспроводных коммуникаций Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, приемник GPS. В качестве ОС установлена Android 7.0 Nougat.Alcatel 3C получил 6-дюймовый IPS-дисплей формата HD+ (разрешение 720 × 1440 пикселей). Основу аппаратной платформы составляет четырехъядерный чип MT8321 разработки MediaTek и 1 ГБ RAM. Для хранения предусмотрен внутренний накопитель на 16 ГБ (есть возможность расширения памяти картами формата microSD объемом до 128 ГБ).Стоимость такого смартфона составит 130 евро.