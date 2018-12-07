Бюджетный флагман Nokia 8.1 с Snapdragon 710 и оптикой ZEISS

HMD Global объявила о скором поступлении смартфона Nokia 8.1 на российский рынок. Как сообщили в компании, "доступный флагман" располагает двойной камерой с оптикой Zeiss, а его аккумулятора на 3500 мАч хватит на два дня при умеренном использовании. Новая модель является преемником среднечастотного Nokia 7 Plus. Она укомплектована восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 710 и 6,12-дюймовым экраном Full HD+ с соотношением сторон 18,7:9. Корпус выполнен из алюминия 6000-й серии.

Nokia 8.1 имеет двухлинзовый дизайн на задней панели с основной камерой 12MP f / 1.8, соединенной вторым датчиком 13MP для портретных снимков. На передней панели 20-мегапиксельная камера. Nokia позволяет снимать фотографии с обеих камер одновременно, благодаря функции «Bothie». Если вы снимаете видео, то поддерживается захват 4K, а также встроенная оптическая стабилизация изображения, чтобы ваши снимки выглядели красивыми и гладкими.

Программная основа Nokia 8.1 – чистый Android 9 Pie в рамках программы Android One. В России Nokia 8.1 будет доступен в цвете индиго за 29 990 рублей. Поставки начнутся в январе будущего года.