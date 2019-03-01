Бюджетный флагман Xiaomi Mi 9 SE появился в продаже

Компания Xiaomi начала продажи облегченного флагмана Xiaomi Mi 9 SE в Китае и Японии. Версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 297 долларов, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 340 долларов. Чуть позже новинка выйдет и в других регионах.

Напомним, что Mi 9 SE оснастили 5,97-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, который занимает 90,47% лицевой панели, подэкранным сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой с 48 Мп датчиком Sony IMX586, 8 Мп и 13 Мп вспомогательными модулями, фронтальной камерой на 20 Мп, мощным процессором Snapdragon 712, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3070 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, модулем NFC и предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.