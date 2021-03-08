Бюджетный флагман iQOO Neo 5 получит 66-Вт зарядку

Сетевые источники поделились очередной порцией подробностей о смартфоне iQOO Neo 5, официальный релиз которого ожидается 16 марта. Как и предполагалось ранее, аппарат получит поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Это вдвое больше, чем у его главного конкурента Redmi K40 и некоторых более дорогих флагманов.

Предыдущие слухи приписывали iQOO Neo 5 аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, качественный дисплей OLED Samsung E3 с частотой обновления 120 Гц и восьмиядерную платформу Snapdragon 870 с тактовой частотой 3,2 ГГц, модемом Snapdragon X55 5G и графическим адаптером Adreno 650. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.