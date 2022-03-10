Бюджетный iPhone SE 3 превосходит Galaxy S22 Ultra в тестах

Недавно Apple выпустила третье поколение линейки iPhone SE, устройство имеет тот же старый дизайн. Однако дизайн устройства не так впечатляет, как его внутренние компоненты. iPhone SE 3 поставляется с новейшим и лучшим чипсетом Apple A15 Bionic, который также используется в серии iPhone 13. Это означает, что бюджетный iPhone будет предлагать тот же уровень производительности, что и iPhone 13 Pro Max. Тем не менее, это может стать сюрпризом, но iPhone SE 3 превосходит Galaxy S22 Ultra от Samsung в тестах.

Бенчмарк iPhone SE 3 показывает одноядерный результат 1695 и многоядерный результат 4021. Эти оценки в значительной степени соответствуют показателям iPhone 13: 1672 и 4481 для одноядерных и многоядерных показателей. Удивительно видеть, что Apple добавила свой флагманский чип A-серии к своему бюджетному iPhone.

Galaxy S22 Ultra набрал 1232 балла в одноядерном режиме и 3433 балла в многоядерном. Устройство оснащено новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1, и на данный момент это самый быстрый чип для устройств Android на рынке. Хотя две платформы обладают собственным набором качеств, все же шокирует тот факт, что самый дешевый iPhone, который продает Apple, превосходит флагманский Galaxy S22 Ultra от Samsung.

Apple движется в правильном направлении, когда дело касается собственного чипа. Чип A15 Bionic предлагает гораздо более высокую производительность по сравнению с любым мобильным чипом на рынке. Более того, своими усилиями в чипах M-серии Apple постепенно отдаляется от Intel.
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