Бюджетный камерофон Huawei P Smart (2019) будет стоить $250

В сети появились подробности о втором поколении недорого смартфона P Smart, который выйдет на рынок под названием P Smart (2019). Во многом аппарат унаследует дизайн и характеристики Honor 10 Lite. Речь идет о процессоре Kirin 710, 6,2-дюймовом IPS-дисплее с разрешением 2340:1080 пикселей с вырезом в верху камеры, 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти, фронтальной камере на 24 Мп, сдвоенной тыльной камере на 2 Мп и 13 Мп, сканере отпечатков пальцев на задней панели, аккумуляторе на 3320 мАч и предустановленной операционной системе Android 9.0 с интерфейсной надстройкой EMUI 9.0. Официальный анонс Huawei P Smart (2019) запланирован на следующую неделю, а его ориентировочная цена составляет 250 евро.