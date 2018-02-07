Бюджетный монитор ProLite X2283HS от Iiyama

Iiliama выпускает новый бюджетный монитор, он имеет всего 21,5 дюйма, ProLite X2283HS выйдет 9 февраля. ProLite X2283HS - это 22-дюймовый монитор со светодиодной подсветкой Full HD с разрешением 1920 x 1080p и панелью управления VA.Дисплей Full HD с панелью VA с разрешением 1920 × 1080 пикселей имеет углы обзора 89 °, подавляя изменения внешнего вида и контраста в зависимости от положения и угла обзора. Коэффициент контрастности составляет 80 000 000: 1 (ACR). Скорость отклика составляет 4 мс (GtoG), а яркость составляет 250 кд / м 2. Он также имеет 1 Вт × 2 динамиков. Внешние размеры: W 505,0 × D 123 × H 374 мм, вес 3,0 кг.