Бюджетный монитор Xiaomi Monitor A22i вышел в Европе

Компания Xiaomi выпустила на европейский рынок монитор начального уровня Monitor A22i, который был представлен в Китае почти год назад. В Старом Свете за новинку просят 90 евро. Монитор оснащается 21,45-дюймовой VA-матрицей с разрешением 1920:1080 точек (Full HD), кадровой частотой 75 Гц, яркостью 250 нит, углом обзора 178 градусов, показателем контрастности 3000:1, 99% покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией TÜV Low Blue Light, портами HDMI и VGA, комплектным кабелем HDMI, подставкой с функцией регулировки наклона и креплением на стену VESA (75:75 мм).

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